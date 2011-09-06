ДПСУ: 7311 громадян України є мільйонерами

В Україні більш як 7,3 тисячі осіб задекларували за 2010 рік дохід, який перевищує 1 млн. грн.

Про це повідомив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

„Найбільшу кількість мільйонерів, за підсумками кампанії декларування, зафіксовано у Києві (894 особи), Дніпропетровській (681) та Донецькій (524) областях. Загалом по Україні дохід понад 1 млн. грн. за 2010 рік задекларували 7311 громадян”, - зазначив заступник голови ДПСУ.

Крім того він додав, що значна частка отриманого доходу припадає на інвестиційний прибуток від здійснення платниками податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, операцій купівлі-продажу нерухомого майна, а також отримання іноземних доходів.

„Ми маємо суттєвий приріст мільйонерів за результатами декларування. Минулого року їх було 6155 осіб”, - додав О.КЛИМЕНКО.