Дефіцит держбюджету в січні-серпні знизився в 9,4 разу — до 4,7 млрд. грн.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-серпня 2011 року проти показника аналогічного періоду 2010 року знизився в 9,4 разу — до 4,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету цього року вдалося знизити завдяки позитивній динаміці доходів і зваженій політиці витрат. Дефіцит держбюджету за 8 місяців 2011 року скоротився в 9,4 разу проти відповідного періоду 2010 року - до 4,7 млрд. грн., зокрема загального фонду - в 3,7 разу, до 6,7 млрд. грн.», - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачено на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.