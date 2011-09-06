Мін’юст затвердив порядок державної реєстрації підприємців через інтернет

Міністерство юстиції затвердило порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців через інтернет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Затверджений Мін‘юстом Порядок установлює загальні принципи подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з використанням інтернету. Наказ також регламентує порядок обігу цих документів.

Так, згідно з наказом, для реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця необхідно буде звернутися до державного реєстратора (на сьогодні ці повноваження покладено на Державну реєстраційну службу України), який надасть заявнику доступ до спеціального веб-сайту в інтернеті. Через веб-сайт можна буде заповнити реєстраційну картку та подати документи, необхідні суб‘єкту підприємницької діяльності для реєстрації.

Порядок також передбачає можливість подачі необхідних для реєстрації документів через нотаріуса. У такому випадку документи будуть засвідчені електронним цифровим підписом нотаріуса.

Згідно з наказом Мін‘юсту, державний реєстратор буде зобов‘язаний двічі на день (у першій та другій половині дня) перевіряти наявність нових заяв для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. При цьому заявнику автоматично надсилатиметься повідомлення, що підтверджуватиме факт одержання заяви.

Проходження та розгляд поданих документів також можна буде відстежувати в інтернеті через указаний сайт.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації, заявник отримає про це повідомлення в електронній формі, а також у паперовому вигляді – не пізніше трьох робочих днів з дня отримання заяви.

У разі реєстрації, замовник отримає про це повідомлення у вигляді електронного документа та на паперовому носії за вказаною заявником адресою.

Як відомо, відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації (Державна реєстраційна служба України) зобов‘язаний затвердити порядок подання та обігу електронних документів при реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Відповідні зміни до Закону були ухвалені 19 жовтня 2010 року.

Державну реєстраційну службу України було утворено у зв’язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». Згідно з Указом, Державна реєстраційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра юстиції.