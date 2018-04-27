Кредит під заставу депозиту - вигідний варіант?

Влітку матеріальні витрати українців різко зростають. Поїздка на море, відпочинок за кордоном, закупівля шкільної «амуніції», вступ до вузів - далеко не повний список витрат наших громадян у відпускний сезон. Водночас, через загальне зниження бізнес-активності дохід середньостатистичної української сім`ї падає приблизно на 15-30%. Таким чином, до початку осені бюджет більшості пересічних українців вичерпується і вимагає термінового поповнення. Чи можливо на сьогодні взяти в банку кредит під вигідну процентну ставку?

«Найчастіше банки пропонують зараз кредити для фізичних осіб під 30% річних без застави та під 20% - за наявності застави, - розповідає Валентина Брожик, директор роздрібного бізнесу «Надра банку». – Однак, якщо у клієнта є депозит у банку, він може скористатися ним як забезпеченням кредиту і взяти, таким чином, кошти під процентну ставку приблизно в два рази нижче ринкової».

Кредит під заставу депозиту - послуга, яка порівняно недавно увійшла в практику українських банків, але з кожним роком стає все більш популярною. «Припустимо, клієнт розмістив гроші на депозиті на рік, але після літнього відпочинку вони йому терміново знадобилися, наприклад, на ремонт автомобіля або даху на дачі, - зазначає В.Брожик. - У цьому випадку не обов`язково розривати депозитний договір, втрачаючи відсотки, достатньо оформити кредит під заставу свого депозиту. Гроші на депозиті залишаються, а у позичальника з`являється можливість вирішити свої проблеми. При цьому знижені відсотки погашаються частково за рахунок відсотків, що нараховуються на депозит».

За словами експерта, оскільки в банку вже є всі необхідні документи клієнта, які були отримані під час оформлення вкладу, банк не вимагає в заставу будь-яке майно клієнта, що істотно спрощує процедуру оформлення кредиту. Хіба що банк може зажадати письмову згоду чоловіка або дружини, у випадку якщо клієнт перебуває у шлюбі.

Термін дії таких кредитів обмежений термінами депозитного договору і, як правило, складає від 1 до 15 днів менше терміну дії депозиту. В даний час в тій або іншій формі під заставу депозиту кредитують майже всі українські банки. Найбільші банки, які входять у ТОП-30, за останній місяць пропонували таку форму кредиту в розмірі від 75% до 90% суми депозиту. Варто зазначити, що окремі фінустанови запровадили обмеження на максимальну суму кредиту під депозит - до 500 тисяч гривень.

Якщо клієнт бажає отримати кредит, кредитна ставка оформляється у вигляді маржі від 2% до 6% процентної ставки депозиту. Зокрема, за маржі 3%, якщо ставка за депозитом на 12% - ставка за кредитом складе 15%.

Процентна ставка вигідно відрізняється від кредитування на загальних підставах. Також під час розрахунку вартості користування кредитом варто врахувати, що хоча на ринку ця практика широко не поширена, але деякі банки беруть додаткову комісію за видачу кредиту в розмірі 1-2%. У випадку, коли клієнт має валютний депозит, сума кредиту буде залежати від того, в якій валюті відкритий депозит, в даний час вона становить 80%. Процентні ставки за кредитами під внесок у валюті коливаються від 14% до 30%.

І під кінець трохи статистики з фінансового ринку. За даними НБУ, на початок 2011 року в українських банках було відкрито +166,3 млн. клієнтських рахунків. Із загальної кількості поточні рахунки клієнтів складають 65,4% (або 108,7 млн.), депозитні рахунки - 34,6% (або 57,6 млн.).

Загалом за 2010 рік кількість відкритих клієнтами рахунків збільшилася на 6,8 млн. При цьому основну частину клієнтської бази формує населення - частка рахунків фізичних осіб становить 97,8%: 105,3 млн. - поточні та 57,4 млн. - депозитні (вкладні) рахунки. З 162,7 млн. рахунків фізосіб близько третини (54,6 млн.) були відкриті в Ощадбанку ще до 2 січня 1992 року.

Національний банк також зазначає, що збереглася й посилилася тенденція збільшення кількості клієнтів банків, які відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки.

Ще один важливий факт про стан гаманців співвітчизників. В Україні більше 7,3 тисячі осіб задекларували за 2010 рік дохід, який перевищує 1 млн. грн.

Як зазначив заступник голови Державної податкової служби Олександр Клименко, "найбільшу кількість мільйонерів, за підсумками кампанії декларування, зафіксовано в Києві (894 особи), Дніпропетровській (681) та Донецькій (524) областях. Всього по Україні дохід більше 1 млн. грн. за 2010 рік задекларували 7311 громадян".

Крім того він додав, що значна частина отриманого доходу припадає на інвестиційний прибуток від здійснення платниками податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, операцій купівлі-продажу нерухомого майна, а також отримання іноземних доходів.

"Ми маємо суттєвий приріст мільйонерів за результатами декларування. Торік їх було 6155 осіб"- підкреслив О.Клименко.

Ігор Волошин (для УНІАН)