Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує створити єдиний держпортал адміністративних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час засідання комітету з економічних реформ.

«Треба визначитися щодо долі кожної адмінпослуги: вона має право на подальше існування чи не має… Необхідно забезпечити створення єдиного державного порталу адміністративних послуг…», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в Російській Федерації такий портал уже створений і працює.