Янукович пропонує створити єдиний держпортал адміністративних послуг
18:28, 06 вересня 2011Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує створити єдиний держпортал адміністративних послуг.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час засідання комітету з економічних реформ.
«Треба визначитися щодо долі кожної адмінпослуги: вона має право на подальше існування чи не має… Необхідно забезпечити створення єдиного державного порталу адміністративних послуг…», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, в Російській Федерації такий портал уже створений і працює.
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