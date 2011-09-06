Дефляція в Україні в серпні становила 0,4% – держстат

Дефляція в Україні в серпні 2011 року порівняно з липнем 2011 року становила 0,4%, проти грудня 2010 року – 4,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становив 8,9%, у січні-серпні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 9,4%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в серпні 2011 року до серпня 2010 року зросли на 8,3% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року зросли на 8,4%), зокрема на продукти харчування – на 8% (8,3%), хліб і хлібопродукти – на 17,9% (18,3%), зокрема на хліб – на 16,4% (13,6%), макаронні вироби – на 16,4% (14,7%), кондитерські вироби з борошна – 10,5% (9,7%), м`ясо і м`ясопродукти – на 10% (3,9%), рибу і рибопродукти – на 8% (4,7%), молоко, сири і яйця – на 9,6% (3,5%), зокрема на молоко – на 5,5% (6,8%), сири і сир – на 10,9% (7,1%), яйця – на 12,4% (зниження на 20,6%), на масло і жири – ціни зросли на 13,1% (7,6%), зокрема на масло вершкове – на 8,9% (12,6%), олію соняшникову – на 24,6% (18,5%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 4,6% (19,7%).

Ціни на фрукти в серпні 2011 року до серпня 2010 року зросли на 3,5% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року на 11,5%). На овочі ціни знизилися на 20,3% (зростання на 9,8%), зокрема на картоплю – зниження цін на 16,7% (зростання на 21,9%). Ціни на цукор зросли на 11,2% (7,1%), кондитерські вироби цукристі – на 11,5% (11%), безалкогольні напої – на 10,7% (7,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в серпні 2011 р. до серпні 2010 р. подорожчали на 16,6% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 19,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,6% (1,7%), зокрема на одяг – на 2,1% (2,1%), взуття – на 0,8% (1,3%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в серпні 2011 року до серпня 2010 року подорожчали на 12,1% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 20,1%), зокрема квартплата зросла на 16,9% (13,3%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,5% (2,9%), каналізацію – на 12,5% (12,4%), воду – 13,6% (12,7%), ціни на електроенергію — на 22,9% (16%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 41,3%), на гарячу воду і опалення – зросли на 16,5% (18,6%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросли на 3,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 2,5%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 3,9% (3%), домашній текстиль – на 5,2% (4,3%), побутова техніка – на 1,3% (0,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросла на 7,8% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 6,7%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 8% (5,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,3% (7,3%).

Ціни в транспорті в серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросли на 21,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 15,2%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 3,3% (2,1%), на паливо і масла – на 35% (26,4%), транспортні послуги – на 18,2% (12,1%) (пасажирський залізничний транспорт — на 6,3% (3,4%), пасажирський автодорожній транспорт – на 20,1% (13,5%)).

Ціни у сфері зв`язку в серпні 2011 р. зросли на 2,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – знизилися на 0,8%), на поштові послуги не змінилися, вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 2,5% (знизилася - на 0,3%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в серпні ц.р. зросли на 4,1% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в серпні ц.р. на 2,6% (також знизилася - на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,1% (7,1%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,2% (6,5%).

Ціни у сфері освіти в серпні 2011 р. до серпня 2010 р. зросли на 10,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 10,6%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 15,7% (19,7%), середня освіта – на 8,8% (8,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,9% (8,8%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросла на 8,6% (7,8%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.