Обама у промові перед конгресом запропонує план створення робочих місць обсягом 300 млрд. дол.

Президент США Барак ОБАМА у своєму виступі перед конгресом запропонує план зі створення робочих місць загальним обсягом 300 мільярдів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.

Промова президента перед обома палатами конгресу призначена на вечір четверга. Ймовірно, план Б.ОБАМИ включатиме рекомендації розширити систему податкових кредитів для малого бізнесу і збільшити інвестиції в інфраструктуру країни. Раніше Б.ОБАМА не раз говорив про те, що розвиток інфраструктури, зокрема, дорожньо-транспортної, є не тільки важливою інвестицією в майбутнє нових поколінь американців, а й способом вже зараз створити велику кількість робочих місць.

Президент направить свій план на розгляд створеної відповідно до закону про підвищення стелі держборгу двопартійної комісії конгресу, яка повинна розробити комплекс заходів для скорочення бюджетного дефіциту в довгостроковій перспективі на 1,5 трильйона доларів.

Економіка США, підірвана економічною кризою, пережила недавно ще один удар. Після багатомісячних переговорів між республіканцями і демократами з питання підвищення стелі держборгу, які мало не завершилися оголошенням у країні технічного дефолту, агентство S&P знизило кредитний рейтинг країни з максимального "ААА"до "АА+".