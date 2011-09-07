ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Українська дочка найбільшого банку Росії має намір залучити від кредиторів 1 млрд грн" пише - дочірній банк Ощадбанку Росії прийняв рішення випустити облігації серій F і G на загальну суму 1 млрд грн. Усі залучені кошти підуть на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку...

http://delo.ua/finance/ukrainskaja-dochka-krupnejshego-banka-rossii-namerena-privlech-ot-k-163994/

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Також «Діло» в публікації «Прокуратура допомагає Укргазбанку вибити з проблемного позичальника 600 млн грн" пише - прокуратура міста Києва подала до суду на позичальника Укргазбанку, який заборгував фінустанові 600 млн грн. Суд постановив стягнути з позичальника на користь «Укргазу» всю суму...

http://delo.ua/finance/prokuratura-pomogaet-ukrgazbanku-vybit-s-problemnogo-zaemschika-6-163977/

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«Діло» в публікації «Янукович пригрозив міністрам звільненням. Першим на виліт - міністр фінансів» пише - Президент обіцяє вже найближчим часом поставити питання про звільнення міністрів, які гальмують реалізацію економічних реформ. Він дав зрозуміти, що його критика в першу чергу відноситься до міністра фінансів Федора Ярошенка...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-prigrozil-ministram-uvolneniem-pervym-na-vylet-mini-163962/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Запас міцності», в якому пише - в "Нафтогазі України" підготувалися до газової війни з Росією. Як повідомив глава НАК Євген Бакулін, компанія накопичила достатню кількість газу в підземних сховищах для осінньо-зимового сезону. У Міненерго пояснили, що в тому випадку, якщо суд розірве поточний договір з Росією, з'явиться можливість вести переговори про укладення нової угоди без зайвого поспіху. Експерти вважають третю газову війну дуже можливою, навіть якщо суд не розірве договори НАК з "Газпромом"...

http://www.kommersant.ua/doc/1767316

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Борг навпіл красен», в якому пише - Мінфін веде консультації з VTB Capital про реструктуризацію кредиту на $ 2 млрд, наданого Україні рік тому. В уряді пропонують повернути в грудні лише половину позики, решта - у наступному році. Експерти підтримують таке дроблення кредиту - в умовах глобальної фінансової нестабільності Україні буде важко залучити на зовнішніх ринках досить коштів, щоб розплатитися з ВТБ, у той час як $ 1 млрд можна знайти і на внутрішньому ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/1767364

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Безвідповідальність влади позбавляє громадян соціалки» пише - народні депутати порушили конституційні права і свободи громадян - це встановив Конституційний суд у вересні минулого року, оцінюючи масштабну і запаморочливу еквілібристику нинішньої влади з соціальними гарантіями українських громадян. Але як тоді, так і зараз в Україні немає можливості притягнути до відповідальності законодавців, які роблять проступки найвищого рівня. Тим самим можновладці продовжують робити все, що їм заманеться, у тому числі - недвозначно ущемляти права українців у соціальній сфері. А народ не в силах їм навіть перешкодити...

http://state.eizvestia.com/full/bezotvetstvennost-vlasti-lishaet-grazhdan-socialki

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Нові правила для пенсіонерів», в якому пишуть - парламент прийняв закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Новий закон - одна з умов отримання наступних траншів кредиту Міжнародного валютного фонду...

http://state.eizvestia.com/full/novye-pravila-dlya-pensionerov

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Валюту поміняють на папір», в якому пишуть - жорстка необхідність підтримати платіжний баланс змусила уряд вдатися до витончених методів залучення валюти зі сторони. Один з останніх шедеврів на цій ниві - ідея Кабміну і НБУ щодо введення в обіг нового для країни виду цінних паперів - валютних ОВДП...

http://markets.eizvestia.com/full/valyutu-pomenyayut-na-bumagu

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Газета «Сьогодні» у публікації «Восени м'ясо і молоко подорожчають, а от картопля впаде в ціні» пише - в Україні почали дорожчати м'ясо та ковбасні вироби. Паралельно дорожчає м'ясо всіх видів, навіть доступна всім курятина. Причина - ще в січні зросли ціни на комбікорми, енергоносії та інші складові собівартості м'яса, відзначають експерти...

http://www.segodnya.ua/news/14285782.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Скруджі» живуть в Києві, Дніпрі та Донецьку» пише - на кожні 6300 українців припадає один мільйонер (а у Києві 1 такий товстосум знайдеться серед 3300 жителів). Таких висновків дійшла податкова...

http://www.segodnya.ua/news/14285900.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Розробка сланцевого газу в Україні: процес поShell?..» пише - загострення газових відносин з Росією має позитивний ефект - Україна, схоже, всерйоз зайнялася енергодіверсифікацією. Яскравим прикладом тому стало підписання оновленого договору «Укргазвидобування» і Shell...

http://economics.unian.net/rus/detail/101185

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Кредит під заставу депозиту - вигідний варіант?» пише - до початку осені бюджет більшості пересічних українців вичерпався і потребує термінового поповнення. Чи можливо на сьогодні взяти в банку кредит під вигідну відсоткову ставку?..

http://economics.unian.net/rus/detail/101236

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Батурину викуповують з девелоперського бізнесу в залік боргів» пише - Олена Батуріна, колись найбагатша жінка Росії, виходить з російського девелоперського бізнесу. Її компанія «Інтеко» дістанеться співвласнику Бінбанку Мікаілу Шішханову і структурі Ощадбанку...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1358881/baturinu_vykupili_iz_biznesa

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Також «Ведомости» в публікації «В Ісландії судять прем'єра за економічну кризу» пишуть - чиновники повинні відповідати за економічну кризу не тільки своїми постами, а й свободою, вважають парламентарі Ісландії. На острові розпочато перший процес проти вищої посадової особи за таким звинуваченням - колишнього прем'єра країни Гейра Хорде...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1358879/obvinyaetsya_v_krizise

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Видання «Известия» в публікації «Аеропорти не зможуть швидко запастися гасом» пише - щоб виконати вимоги чиновників про створення 10-денного запасу палива, потрібно побудувати нові резервуари для його зберігання...

http://www.izvestia.ru/news/499708

(УНІАН)