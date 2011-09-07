Міжбанк: відкриття торгів - 8,0110/8,0190 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,0110/8,0190 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2713/0,2717, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,2585/11,2815.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,4064/1,4066 (вівторок - 1,4107/1,4109).

У вівторок, 6 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.