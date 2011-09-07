На торгах у середу наступною метою для пари EUR/USD буде підтримка 1,3840 - експерт

На торгах у середу, 7 вересня, наступною метою для пари EUR/USD буде підтримка 1,3840, в районі якої знаходиться квартальний мінімум пари. Якщо єдина валюта буде знижуватися, то USD/CHF буде рости, наступна мета - 0,8850-0,8900. Фунт, так само як і євро, продовжить зниження, і попрямує до позначки 1,5800. Пара USD/JPY, швидше за все, буде відновлюватися у зв'язку з тим, що інвестори навряд чи перейдуть в ієну, побоюючись серйозних дій з боку Банку Японії проти високого курсу національної валюти, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в середу євро і фунт можуть перебувати під тиском на тлі боргових проблем Єврозони. Інвестори не вірять у те, що проблеми Італії та Греції будуть коли-небудь вирішені. Також долар може отримати підтримку від зниження основних фондових індексів США. Крім того, у четвер ринок очікує рішення по відсотковим ставкам ЄЦБ, напередодні якого єдиної валюти, швидше за все, будуть позбавлятися.