Громадяни України у II кварталі витратили в Польщі 220 млн доларів

Варшава. Громадяни України у другому кварталі поточного року купили у Польщі товарів на близько 220 млн доларів, що майже на 20% більше показників першого кварталу поточного року і на 10% більше, ніж у другому кварталі минулого року.

Про це йдеться у дослідженні прикордонної торгівлі польського Держкомстату, яке має УНІАН.

Українці залишили в польських магазинах грошей більше усіх іноземців, які перетинали кордон Східної Польщі з Україною, Білоруссю і Росією, і витратили разом 375 млн доларів.

Приватні закупівлі всіх іноземців збільшилися на 10% у квартальному вираженні й 16% у річному.

Білоруси витратили у Польщі близько 135 млн доларів, а росіяни - 20 млн доларів.

Громадяни України в середньому витрачали у польських магазинах 180 доларів, білоруси - 160 доларів, а росіяни - 120 доларів.

Українці традиційно найчастіше купували в поляків будівельні матеріали, домашню техніку та запчастини до автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі року приватні покупки українців у прикордонних польських магазинах збільшилися на 20% до близько 180 млн доларів, що склало половину всіх витрат іноземців, які перетинають східний кордон Польщі.

Торік українці збільшили закупівлі у прикордонних районах Польщі на 10% до близько 800 млн доларів.

Довідка УНІАН. Польський GUS оцінює витрати перетинаючих східний кордон Польщі іноземців та поляків на базі заповнюваних ними анонімних анкет, у яких вони декларують плановані витрати, з 2008 року.

Українське законодавство дозволяє ввозити до країні "у приватному порядку" (без митного оформлення) товари вартістю до 200 євро.