Столичні податківці у січні-серпні перерахували до зведеного бюджету 51,8 млрд грн

Столичні податківці у січні-серпні 2011 року перерахували до зведеного бюджету 51,8 млрд грн податків і зборів, що на 35%, або на 18,3 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової служби України в м. Київ.

Згідно з повідомленням, збільшення надходжень вдалося досягти завдяки позитивним тенденціям в економіці, податковій реформі й зміні філософії роботи податкової служби - перенесення акцентів на поліпшення обслуговування платників податків, а також завдяки детінізації економіки.

Столичні податківці з початку року перерахували до державного бюджету 46,2 млрд грн податків і зборів, що на 17,6 млрд більше, ніж за 8 місяців 2010 року. До бюджету Києва платники податків перерахували 5,7 млрд грн.