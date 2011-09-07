Базова інфляція в Україні у серпні склала 0,8% - Держстат

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у серпні 2011 року проти липня склала 0,8%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в серпні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 4,9%, проти серпня 2010 року - 8,8%, у січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні у серпні 2011 року порівняно з липнем 2011 року складе 0,4%, проти грудня 2010 року - 4,1%.