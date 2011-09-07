Розмір Фонду гарантування вкладів у серпні зріс на 1,5% - до 4,4 млрд. грн.

Розмір Фонду гарантування внесків фізичних осіб України в серпні 2011 року зріс на 1,47% - до 4,409 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду станом на 1 серпня становить 169 банків, кількість тимчасових учасників – 8 банків.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду в 2010 році становили 1,428 млрд. грн., виплати гарантованих сум – 2,294 млрд. грн. Виплати здійснювалися вкладникам 16 ліквідованих банків, гарантовану суму одержали 65 тис. осіб.