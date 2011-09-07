Міжнародні валютні резерви НБУ зросли до 38,2 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в серпні 2011 року збільшилися на 1%, або на 391,52 млн. дол. – до 38 млрд. 205,55 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня були 34 млрд. 576,40 млн. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 10,5%, або на 3 млрд. 629,15 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 вересня в структурі резервів 36 млрд. 595 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 8,49 млн. дол., золото – 1 млрд. 601,93 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.