Міжнародні валютні резерви НБУ зросли до 38,2 млрд. дол.

15:10, 07 вересня 2011
Фінанси
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Міжнародні валютні резерви Національного банку України в серпні 2011 року збільшилися на 1%, або на 391,52 млн. дол. – до 38 млрд. 205,55 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня були 34 млрд. 576,40 млн. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 10,5%, або на 3 млрд. 629,15 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 вересня в структурі резервів 36 млрд. 595 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 8,49 млн. дол., золото – 1 млрд. 601,93 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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