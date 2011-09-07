На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0005/8,0080 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0110/8,0190, до 12:00 ціни знизилися до 8,0080/8,0125. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0005/8,0080 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2713/0,2717, до 12:00 ціни підвищилися 0,2715/0,2719. На час закриття торгів ціни знизилися 0,2708/0,2711. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5300 (+0,0949).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3995/1,4150.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2585/11,2815, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2820/11,2925. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 11,2460/11,2605.