До кінця року обмінний курс буде 8-8,2 грн./дол.

Уряд до кінця цього року прагнутиме утримувати обмінний курс у рамках 8-8,2 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні журналістам керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

В зв`язку з цим аналітик зазначив, що український уряд і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ останнім часом достатньо чітко заявляли, що одним із пріоритетів економічної політики буде утримання обмінного курсу на існуючому рівні.

За його словами, даний прогноз враховує і невизначеність, яка сьогодні існує відносно продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). При цьому, за оцінкою експерта, вірогідність отримання Україною траншу від МВФ цього року не перевищує 50%.

Водночас, за словами О.ВАЛЬЧИШЕНА, українська влада, швидше за все, зможе утримати обмінний курс у прогнозованому діапазоні, оскільки урядом накопичено достатньо великий обсяг золотовалютних резервів, що становить сьогодні близько 25% від ВВП. "Влада має достатньо резервів, щоб утримати національну валюту від загального тиску", - зазначив він.

О.ВАЛЬЧИШЕН також вважає, що, виходячи із загальної ситуації, такі валюти, як євро і рубль, надалі, швидше за все, слабшатимуть, оскільки в останні півроку вони дуже посилилися щодо долара. За словами аналітика, на фоні цих процесів гривня, швидше за все, посилюватиметься, тому українському уряду надалі необхідно буде вжити заходів з її незначного послаблення.