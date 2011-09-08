ГПУ направила до суду справу щодо екс-тимчасового адміністратора “Родовід банку”

Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу щодо колишнього тимчасового адміністратора “Родовід банку” Сергія ЩЕРБИНИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, 6 вересня 2011 року відомством затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням С.ЩЕРБИНИ за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України і громадянина А. – за ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством, проведеним Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, встановлено, що упродовж 2008–2009 років С.ЩЕРБИНА і директор одного з підприємств, громадянин А., підробивши документи про оренду майна і виконання ремонту орендованого приміщення, заволоділи коштами на суму понад 44,8 млн грн.

Крім того, тимчасовий адміністратор, перевищивши свої службові повноваження, без погодження й дозволу Національного банку України уклав з адвокатським об’єднанням угоду про надання правових послуг, чим банку було завдано матеріальної шкоди на суму 301,6 млн грн.

Також у Генпрокуратурі зазначили, що стосовно обвинуваченого С.ЩЕРБИНИ застосовано запобіжний захід – взяття під варту, громадянин А. перебуває на підписці про невиїзд.

У ході досудового слідства було накладено арешт на будинок, який був предметом злочину, а також на квартири і майно обвинувачених.