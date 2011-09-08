Міжбанк: відкриття торгів - 7,9950/8,0020 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9950/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2707/11, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,2515/11,2630. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо підвищилися – 1,4075/77 (середа - 1,4064/66).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9710/7,9910.