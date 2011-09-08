Україна піднялась в світовому рейтингу конкурентоспроможності на 7 позицій

Варшава. Україна у рейтингу конкурентоспроможності World Economic Forum 2011/2012 (WEF, Швейцарія) посіла 82 місце серед 142 держав світу, включених у дослідження.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, у порівнянні з попереднім рейтингом 2010/2011 українська економіка піднялась на 7 позицій, набравши 4 бали при 5,7 бала, які здобула лідер цього року Швейцарія.

Україна опинилася між Трінідад і Тобаго (81 місце) та Намібією (83 місце), котрі також набрали 4 бали.

Серед безпосередніх сусідів України також підвищили конкурентоспроможність своїх економік Угорщина та Молдова, які посіли 48 (+4) та 93 місце (+1). (Білорусь не було включено в дослідження – УНІАН).

Найбільше втратили румунська та словацька економіки, котрі посіли в рейтингу 77 місце (-10) та 69 місце (-9).

Менш привабливим для інвесторів став також найбільший безпосередній західних сусід України – Польща, яка опинилася на 41 місці (-2).

Найбільший безпосередній східний сусід українців Російська Федерація посіла 66 місце, що на 3 позиції нижче попереднього результату.

У п`ятірку лідерів конкурентоспроможності, крім Швейцарії, увійшли Сінгапур, Швеція, Фінляндія та США.

Китай посів 26 місце в порівнянні з 27 позицією в дослідженні 2010/2011 років.