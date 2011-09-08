У Білорусі до кінця року долар коштуватиме 6-7 тис. білоруських рублів - експерт

Мінськ. До кінця поточного року в Білорусі є всі передумови для зниження поточного ринкового курсу білоруського рубля до долара до рівня 6-7 тис./1 дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на прес-конференції заступник голови Білоруської науково-промислової асоціації (БНПА) Сергій ВАРИВОДА.

«Відкриття додаткової сесії на Білоруській валютно-фондовій біржі і цілеспрямована робота Нацбанку і уряду зі стабілізації ситуації на валютному ринку дозволить знизити поточний ринковий курс білоруського рубля до долара і повернути його у межі 6-7 тис. за 1 дол.», - відзначив експерт.

Він визнав, що на початковому етапі після відкриття додаткової сесії курс білоруського рубля до долара буде спекулятивним, оскільки складатиметься з урахуванням відкладеного попиту суб`єктів господарювання і населення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що ринковий курс білоруського рубля буде визначено у середині вересня на додатковій сесії торгів на валютній біржі. Він відзначив, що штучно підтримувати курс в республіці не планується.

Нагадаємо, навесні п.р. миттєва девальвація національної валюти Білорусі досягла 56%. Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 року перестав продавати долари банкам для подальшого перепродажу населенню. Дефіцит іноземної валюти призвів до відновлення тіньового обмінного ринку (різниця в курсах долара між офіційним і «чорним» ринком на сьогодні сягає 1,7 разу), до паніки серед населення, черг.

За даними Нацбанку Республіки Білорусь, на 6 вересня п.р. 1 долар США коштував 5186 білоруських рублів.