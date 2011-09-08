Залишок коштів на коррахунках банків досяг мінімального рівня за останні 5 років

Залишок коштів на коррахунках банків на 7 вересня 2011 року досяг мінімального рівня за останні 5 років.

Як повідомляється на офіційному сайті Національного банку України, залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Нацбанку 7 вересня 2011 року скоротився на 19,6% і на початок дня 8 вересня 2011 року становив 9,393 млрд. грн.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця, обсяг коштів на коррахунках скоротився на 42%, або на 6,723 млрд. грн.

Президент Українського аналітичного центру Олександр ОХРІМЕНКО в інтерв`ю УНІАН висловив думку, що може бути декілька причин такого рекордного скорочення залишків на коррахунках. По-перше, можливо, Держказначейство почало акумулювати кошти для бюджетних виплат.

Крім того, експерт зазначив, що виходячи з даних за обсягом міжбанківського валютного ринку, Нацбанк уже декілька днів продає значні обсяги валюти. Це може бути пов`язано з необхідністю оплати закупівель «Нафтогазом» газу в сховища за нинішньою ціною. Також можливо, що валюта необхідна для виконання українськими компаніями й банками своїх зобов`язань перед іноземними кредиторами.

О.ОХРІМЕНКО також не виключає, що активізувався відплив капіталу за кордон.