На сьогоднішніх торгах підтримка пари євро/долар буде в районі 1,4050 - експерт

На торгах у четвер, 8 вересня, підтримка для пари євро/долар у короткостроковій перспективі буде розташована в районі 1,4050, опір - поблизу рівня 1,4150.

Для пари фунт/долар підтримкою буде виступати рівень 1,5920, тоді як зростання обмежене позначкою 1,6050. Пара долар/ієна, швидше за все, продовжить торгуватися в діапазоні 77,00 - 77,70, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, четвер буде досить насичений публікаціями важливих фундаментальних даних. Особливий інтерес для учасників ринку викличе прес-конференція голови ЄЦБ Жан-Клода Тріше, яка запланована відразу після оголошення рішення ЄЦБ щодо процентної ставки. Висловлювання Тріше можуть призвести до значних змін в розстановці сил на валютному ринку і формування нової визначальної тенденції на найближчу перспективу. Між тим, ринок також буде чекати виступу президента США Барака Обами і Бена Бернанке, розраховуючи отримати вказівки на те, яким буде наступний крок ФРС.