Активи українських банків зросли на 9,2% - до 1,028 трлн. грн.

Активи українських банків за січень-серпень 2011 р. виросли на 9,2%, при цьому за серпень скоротилися на 0,4%, - до 1,028 трлн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальні активи банків становлять 1,190 трлн. грн., з яких 67,9%, – кредити; 7,7% – вкладення в цінні папери; 6,2% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,7% - готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ.

Зобов`язання банків виросли на 9% - до 876,7 млрд. грн. У структурі зобов`язань 34,6% (або 303 млрд. грн.) становлять кошти фізичних осіб, 19,3% (або 169,1 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 18,8% (або 165,1 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 10,1% і становить 151,7 млрд. грн., або 14,8% пасивів банків.

Оплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 12,3% - до 163,8 млрд. грн.