Долар на міжбанку опустився нижче 8 грн.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9950/8,0020, до 12:00 ціни впали 7,9930/7,9965. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9880/7,9940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2707/11, до 12:00 ціни знизилися 0,2706/09. До закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2703/06. У Росії курс долар-рубль не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,5300 (+0,0000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3995/1,4150. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2515/11,2630, до 12:00 ціни пішли вниз 11,2480/11,2570. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 11,2290/11,2415.