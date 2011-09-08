Єдиний соцвнесок для роботодавців знизять?

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО допускає зниження єдиного соціального внеску на 2%.

Про це він заявив сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

За словами С.ТІГІПКА, паралельно з підготовкою законодавства про легалізацію ринку праці й заробітних плат уряд розглядає можливість зниження соціального внеску для роботодавців на 2%.

«У тому законі, який ми зараз доопрацьовуємо, ми передбачаємо вийти на максимальне скорочення соціального внеску на 2%», – заявив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що сьогодні в середньому відрахування до соціальних фондів становлять 41,2% від фонду заробітної плати.

На думку віце-прем`єр-міністра, можливе й подальше зменшення відрахувань за умови, що частка офіційних заробітних плат буде зростати.

«2% - це буде дуже хороший старт для діалогу з роботодавцями. Це буде перший крок. І якщо будемо бачити, що легалізація йде, що зарплат у конвертах стає менше, тоді ми будемо робити наступний крок», – сказав він.

С.ТІГІПКО також нагадав, що Мінсоцполітики підготувало 4 законопроекти з легалізації заробітних плат і ринку праці, які після обговорення з громадськістю будуть внесені на розгляд парламенту.