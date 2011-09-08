Проект наказу ДПСУ про декларацію з податку на прибуток страховика потрібно доопрацювати - ЛСОУ

Проект наказу Державної податкової служби України (ДПСУ) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток страховика» потребує доопрацювання. Про це йдеться в повідомленні Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, свою думку щодо даного документа ЛСОУ виклала в офіційному листі до Міністерства фінансів і Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

У документі ЛСОУ відзначає, що деякі додатки до декларації необхідно змінити. На думку Ліги, якщо залишити норми у запропонованій редакції, це може призвести до неоднозначного тлумачення з боку органів податкової служби не на користь платників з податку на прибуток, зокрема, страховиків. Така ситуація, вважають у Лізі, посилить регуляторний тиск на учасників страхового ринку.

Щоб наблизити податковий та бухгалтерський облік у страхуванні ЛСОУ пропонує внести зміни до Додатка ДС до рядків «Розрахунок доходів страховика», а також у рядок про реалізацію права регресної вимоги.

Крім того, на думку ЛСОУ, необхідно змінити і Додаток ЗС до рядків «Розрахунок витрат страховика». Зокрема, мова йде про Таблиці 1, де розраховується питома вага доходу страховика, що надає послуги зі страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя та пенсійне страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення саме в загальному доході страховика. Такі уточнення, говориться в листі Ліги, сприятимуть реалізації підпункту 156.2.1 пункту 156.2 статті 156 Податкового кодексу України про пропорційний розподіл витрат страховиками, які здійснюють «лайфове» страхування.

Додаток ПН до рядка «Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок» також потребує змін. Запропоновані норми, впевнені в ЛСОУ, суперечать статті 160 Податкового кодексу України «Особливості оподаткування нерезидентів».

На думку Ліги, уточнення, підготовлені учасниками об'єднання, позитивно позначаться на заповненні форми податкової декларації страховими компаніями України, не допустять помилок і неправильного розрахунку податку на прибуток.