У Донецькій області надходження до місцевих бюджетів зросли на 21%

У Донецькій області за 8 місяців 2011 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 21% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і склали 5,9 млрд. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, тільки в серпні ц.р. за цими статтями доходів було зібрано 870 млн. грн.

За словами голови ДПСУ в Донецькій області Ігоря УСИКА, досягнуті результати «є індикатором професіоналізму» працівників податкової служби регіону.

«Також у серпні ми зуміли забезпечити до державного бюджету майже 2 млрд. грн. надходжень, виконавши планові показники по всіх основних податках», - сказав І.УСИК. При цьому він додав, що всього з початку 2011 року до державної скарбниці з Донецької області надійшло 11,4 млрд. грн. "За рахунок чого було забезпечено виконання доведених завдань Міністерства фінансів майже на 109%".