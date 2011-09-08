Повноваження Державної податкової адміністрації передані Державній податковій службі

Функції та повноваження Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) передані Державній податковій службі України (ДПСУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, відповідно до урядового розпорядження від 7 вересня 2011 № 836-р, Державна податкова адміністрація припиняє свою діяльність у зв'язку з реорганізацією згідно з указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади ".