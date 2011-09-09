Медведєв сумнівається, що членство у СОТ перешкоджає Україні вступити до Митного союзу

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив сумнів, що членство у Світовій організації торгівлі (СОТ) перешкоджає Україні вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс».

«Вони (Україна - УНІАН), правда, чомусь говорять, що СОТ їм перешкоджає бути в Митному союзі, це дещо дивно. Чомусь нам СОТ (Росія не є членом СОТ – УНІАН) до Митного союзу не перешкоджає вступати, а їм перешкоджає. Але це вже внутрішня самооцінка», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він підкреслив необхідність діючого газового контракту.

«Коли наші колеги, партнери, Президент України, прем`єр-міністр України говорять: «Цей договір несправедливий, він нехороший, він ніби від лукавого, й ми його не виконуватимемо», – послухайте, це ні в які ворота не лізе! Всі договори до тих пір, поки вони не спростовані певним чином у судовому порядку або не припинені сторонами, підлягають виконанню», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він сподівається, що «українські друзі будуть так само неухильно, суворо дотримуватися рамок договору, укладеного в 2009 році».

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, зміна газових контрактів можлива при вступі до Митного союзу або при присутності в ГТС України.

«Що ж до майбутнього, то я неодноразово про це говорив, ми з нашими українськими колегами готові обговорювати різні схеми співробітництва: й просунуті, засновані на інтеграції, засновані на створенні або входженні України до Митного союзу», - сказав він.

«Або на основі якихось інших підходів, включаючи інвестиційну присутність в економіці й у газотранспортній системі України. Якщо ми з цих питань зможемо домовитися, ми, напевно, готові будемо розглядати питання про зміну схеми співробітництва», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна не може вступити до Митного союзу, оскільки вже є членом Світової організації торгівлі (СОТ).

М.АЗАРОВ відзначив, що, незважаючи на те, що для України є вигідною інтеграція з економікою Російської Федерації, і він завжди був прихильником цього, проте вступ у 2008 році України до СОТ створює необхідність у разі приєднання України до Митного союзу перегляд угод зі всіма країнами - членами СОТ.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що для України залишається важливим співробітництво з Російською Федерацією і Митним союзом, і Україна вважає для себе вигідним укладати окремі угоди з країнами Митного союзу, залишаючись при цьому у СОТ.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1". Разом із цим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки що невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не готова запропонувати Україні особливих умов членства в Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

«Митний союз - це все ж таки вища форма інтеграції, і ми зацікавлені в тому, щоб туди підключилася Україна - велика європейська держава, братська, дружня нам», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. «Але ми не можемо погодитися з підключенням України за якоюсь там формулою типу «3+1» - «ми 20 документів підпишемо, а 30 - не будемо». Ні! Або хай вступає цілком і повністю, підписують по етапах, стають повноправними членами Митного союзу і отримують з цього всі вигоди і несуть всі обов`язки, або тоді - це вже інший шлях, але в цьому разі це вже створить відповідну обстановку», - попередив Президент РФ.