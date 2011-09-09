На сьогоднішніх торгах можлива корекція пари євро/долар до позначки 1.40 - експерт

На світових торгах у п'ятницю, 9 вересня, падіння євровалюти нижче позначки 1.39 навряд чи пройде непомітним, тому можлива корекція пари євро/долар в район 1.40. Пара фунт/долар має всі передумови до падіння нижче рівня 1.59. USD/CHF може повернутися до позначки 0.87, а USD/JPY знову може націлюватися на 77 ієн за долар, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в п'ятницю очікується досить об'ємний блок новин по єврозоні, головною з яких стане індекс споживчих цін Німеччини. Проте, більший інтерес в учасників ринку викличуть публікації даних з інфляції виробників Великобританії, обсяги запасів на складах оптової торгівлі, безробіття в Канаді. Згідно з прогнозами, інфляція цін виробників може продемонструвати негативну динаміку, що в разі підтвердження чинитиме тиск на фунт.