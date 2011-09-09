Міжбанк: відкриття торгів - 7,9860-7,9945 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 7,9860/7,9945 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2687/92, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,0910/11,1045. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3886/88 (четвер - 1,4075/77).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.