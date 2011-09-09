Інфляція в Білорусі з початку року склала 53,6%

Мінськ. У Білорусі в серпні 2011 року порівняно з липнем споживчі ціни на товари та послуги збільшилися на 8,9%, порівняно з груднем 2010 року - на 53,6%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет.

Ціни на продовольчі товари у серпні 2011 року порівняно з липнем зросли на 9,7%, з груднем 2010 року - на 55,3%, з серпнем 2010 року - на 66,8%.

Непродовольчі товари у серпні 2011 року порівняно з липнем подорожчали на 10,8%, з груднем 2010 року - на 68,6%, з серпнем 2010 року - на 71,8%.

Ціни і тарифи на платні послуги у серпні 2011 року порівняно з попереднім місяцем збільшилися на 3,5%, з груднем 2010 року - на 27,4%, у річному обчисленні - на 29,9%.