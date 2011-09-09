Ярошенко розповів про заходи уряду для попередження зростання цін

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що уряд вживає всіх заходів, щоб запобігти виникнення дефіциту та зростання цін на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЯРОШЕНКО заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

«Уряд за необхідності вживає дієвих заходів для забезпечення стабільного, бездефіцитного ресурсного поповнення ринку нафтопродуктів», - сказав він.

Зокрема, за словами Ф.ЯРОШЕНКА, здійснюються товарні інтервенції в періоди цінових піків, що запобігає стрімкому зростанню цін на нафтопродукти.

Крім того, додав Ф.ЯРОШЕНКО, знижена ставка акцизного податку на бензин та дизельне пальне.

«Таким чином вчасне реагування на виклики світової економіки є запорукою утримання інфляції в межах прогнозу 8-9%», - сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України продовжує розслідування необґрунтованого підвищення цін на пальне в країні. АМК прийняв рішення про притягнення до відповідальності за необґрунтоване підвищення цін на пальне ПП "Окко-нафтопродукт", ТОВ "Континент Нафто Трейд" і ТОВ "Альянс Холдинг" на 150 млн. грн.

З вересня в Україні очікується зростання роздрібних цін на пальне у зв’язку з підвищенням акцизного збору на нафтопродукти.

Водночас експерти Науково-технічного центру «Психея» прогнозують, що у грудні роздрібні ціни на бензин А-95 (ДСТУ 4063:2001) знизяться з 10,50 грн./літр у вересні – до 9,56 грн./літр, а на дизельне пальне (ДСТУ 3868:1999) з 9,61 – до 8,90 грн./літр.

Такж Ф.ЯРОШЕНКО зазначив, що Кабінет міністрів спільно з Національним банком України проводить заходи щодо стабілізації, підтримки стану платіжного балансу України в умовах можливої другої кризи в світовій економіці.

Зокрема, за словами Ф.ЯРОШЕНКА, рівень міжнародних резервів станом на 1 вересня 2011 року становить 38,2 млрд. доларів США проти 32 млрд. доларів США на відповідну дату 2010 року. «Цього достатньо, аби профінансувати майбутній імпорт протягом 4,5 місяців», - сказав міністр.

Ф.ЯРОШЕНКО також повідомив, що для зменшення обсягів імпорту розробляється програма імпортозаміщення і сконцентровані всі зусилля на запровадженні програми енергозбереження. «Реалізується комплекс заходів для підвищення конкурентноздатності української продукції на світових ринках для підвищення інвестиційної привабливості України і це дозволить підтримати міжнародні резерви України на достатньому рівні і забезпечить необхідний захист економіки від зовнішніх чинників», - сказав міністр фінансів.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

31 серпня НБУ повідомив, що профіцит платіжного балансу України в січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,7 раза - до 1,9 млрд. дол.

Зокрема, позитивне сальдо платіжного балансу в липні 2011 р. становило 0,108 млрд. дол., порівняно з позитивним сальдо в 0,758 млрд. дол. за липень 2010 року.

Дефіцит поточного рахунку в липні залишився на достатньо високому рівні - 574 млн. дол. (порівняно з 239 млн. дол. у липні попереднього року). В НБУ зазначають, що це стало результатом уповільнення зростання експорту товарів навіть в умовах суттєвого скорочення обсягів імпорту природного газу. За перші 7 місяців дефіцит збільшився до 3,3 млрд. дол. (проти профіциту в 313 млн. дол. за відповідний період минулого року).

Зростання експорту суттєво уповільнюється за більшістю товарних груп. Річні темпи зростання експорту становили 26,4% (порівняно з 42,7% у червні). Перш за все, це пов`язано з низькими обсягами експорту продукції АПК (на 1,6% нижче, ніж у липні 2010 року). Поставки зернових нового врожаю на зовнішні ринки майже зупинилися через вихід на ці ринки російських конкурентів із демпінговими цінами. Також на фоні триваючого погіршення прогнозів щодо розвитку світової економіки спостерігається уповільнення зростання вартісних обсягів за основними групами українського експорту: чорних металів та виробів із них - до 25,1% (у першому півріччі - 36%), продукції хімічної галузі - до 54,5% (у першому півріччі - 62,8%), машин і устаткування - до 29,8% (у першому півріччі - 36,3%).