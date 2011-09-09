Уряд 15 вересня подасть до ВР проект бюджету-2012

Уряд подасть до Верховної Ради України проект Державного бюджету на 2012 рік 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні у ВР під час Години запитань до уряду.

Він зазначив, що бюджет 2012 року буде бюджетом «економічного зростання та недопущення проникнення другої хвилі світової кризи до реального сектора нашої економіки».

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО підкреслив, що бюджет «буде збалансований, дефіцит бюджету буде чітко витримано, у нас дефіцит бюджету ми закладаємо 2,5%». «І 15 числа ми подамо вам (проект бюджету) до Верховної Ради для його розгляду», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.