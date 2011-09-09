Ярошенко: Кабмін і Нацбанк вживають заходи для підтримки платіжного балансу України

Кабінет Міністрів України спільно з Національним банком України проводять заходи по стабілізації, підтримання стану платіжного балансу України в умовах можливої другої кризи у світовій економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Зокрема, за словами Ф.ЯРОШЕНКА, рівень міжнародних резервів станом на 1 вересня 2011 року становить 38,2 млрд доларів США проти 32 млрд доларів США на відповідну дату 2010 року. «Цього достатньо, щоб профінансувати майбутній імпорт протягом 4,5 місяців», - сказав міністр.

Ф.ЯРОШЕНКО також повідомив, що для зменшення обсягів імпорту розробляється програма імпортозаміщення і сконцентровані всі зусилля на впровадженні програми енергозбереження. «Реалізується комплекс заходів для підвищення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках для підвищення інвестиційної привабливості України, і це дозволить підтримати міжнародні резерви України на достатньому рівні й забезпечить необхідний захист економіки від зовнішніх чинників», - сказав міністр фінансів.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України у 2010 році становив 5,096 млрд дол., порівняно з дефіцитом 13,726 млрд дол. у 2009 році.

31 серпня НБУ повідомив, що профіцит платіжного балансу України в січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився у 2,7 раз - до 1,9 млрд дол.

Зокрема, позитивне сальдо платіжного балансу в липні 2011 р. становило 0,108 млрд дол., порівняно з позитивним сальдо в 0,758 млрд дол. за липень 2010 року.

Дефіцит поточного рахунку в липні залишився на досить високому рівні - 574 млн дол. (порівняно з 239 млн дол. в липні попереднього року). У НБУ відзначають, що це стало результатом уповільнення зростання експорту товарів навіть в умовах істотного скорочення обсягів імпорту природного газу. За перші 7 місяців дефіцит збільшився до 3,3 млрд дол. (проти профіциту в 313 млн дол. за відповідний період минулого року).

Зростання експорту істотно сповільнюється по більшості товарних груп. Річні темпи зростання експорту становили 26,4% (порівняно з 42,7% у червні). Насамперед, це пов'язано з низькими обсягами експорту продукції АПК (на 1,6% нижче, ніж у липні 2010 року). Поставки зернових нового врожаю на зовнішні ринки майже зупинилися через вихід на ці ринки російських конкурентів з демпінговими цінами. Також на тлі триваючого погіршення прогнозів щодо розвитку світової економіки спостерігається уповільнення зростання вартісних обсягів за основними групами українського експорту: чорних металів та виробів з них - до 25,1% (у першому півріччі - 36%), продукції хімічної галузі - до 54,5 % (у першому півріччі - 62,8%), машин та устаткування - до 29,8% (у першому півріччі - 36,3%).