У проект бюджету-2012 буде закладено дефіцит на рівні 2,5% від ВВП - Мінфін

До проекту Державного бюджету України на 2012 рік буде закладено дефіцит на рівні не більше 2,5% від внутрішнього валового продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради, повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що проект бюджету-2012 буде формуватися на принципах, спрямованих на економічне зростання економіки.

«Бюджет 2012 року буде не бюджетом стабілізації, а бюджетом економічного зростання», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до закону про Держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні 3,08% ВВП.