Золотовалютні резерви Білорусі в серпні зросли на 9,2% - до 4,6 млрд дол.

Мінськ. У серпні золотовалютні резерви Білорусі збільшилися на 9,2%, або на 426 млн доларів (у визначенні ССРД МВФ) і на 1 вересня склали 4 млрд 604,3 млн доларів США в еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку Білорусі, розміщеному на офіційному сайті.

«Значному збільшенню золотовалютних резервів сприяло надходження до республіки позики, наданої Азербайджанською Республікою, у сумі 300 млн доларів США, а також динаміка цін на дорогоцінні метали на міжнародному ринку", - підкреслюється у повідомленні Нацбанку Білорусі.

Також наголошується, що на обсяг золотовалютних резервів вплинуло погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті Нацбанком і урядом Білорусі в сумі близько 66 млн доларів США в еквіваленті.

Національний банк Білорусі заявляє про готовність використовувати золотовалютні резерви країни для «згладжування окремих спекулятивних коливань» курсу білоруського рубля на біржовий додатковій валютній сесії.

Нагадаємо, що у червні 2011 року Білорусь отримала 800 млн доларів першого траншу кредиту ЄврАзЕС.