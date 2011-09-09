Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що курс гривні до долара буде стабільним, як цього, так і наступного року, і відповідатиме всім прогнозними показниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЯРОШЕНКО заявив сьогодні в парламенті під час Години запитань до уряду.

«Курс долара і цього року, і в наступному буде стабільним, який запланований і оприлюднений», - сказав міністр.

У той же час Ф.ЯРОШЕНКО не навів жодних показників.

При цьому міністр запевнив, що ніякого впливу на доходи громадян курс гривні до долара не матиме.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією експертів, Національний банк України на даний момент здатний утримати валютний курс на звичайному рівні - близько 8 грн/дол.

Все буде залежати від того, наскільки сильними будуть фінансові катаклізми на світових ринках, а також від бажання внутрішніх та зовнішніх інвесторів України залишатися в гривні.