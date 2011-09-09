Закон про регулювання адмінпослуг буде зареєстрований у ВР найближчими днями

Рамковий закон про адміністративні послуги буде зареєстрований у парламенті найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю, 9 вересня, під час брифінгу повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«Цей закон зараз доопрацьовується... Я сподіваюся, що він незабаром з'явиться», - сказала вона.

Закон передбачатиме вичерпний перелік адміністративних послуг. Також фактичні витрати стануть єдиною базою для формування ціни на адмінпослуги. Гроші, отримані від надання адмінпослуг, спрямовуватимуться до загального фонду державного бюджету. Буде заборонено делегування повноважень з надання таких послуг.

Після цього закону буде представлений Адміністративно-процедурний кодекс, який на сьогодні знаходиться на стадії останніх узгоджень, - зазначила І.АКІМОВА. «Адміністративно-процедурний кодекс буде визначати саме порядок надання, деталі, як це робиться, порядок розгляду скарг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг», - повідомила вона.