Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в серпні склало 322,4 млн дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в серпні ц.р. склало 322,4 млн дол (в еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 1,320 млрд дол. (в еквіваленті) за рахунок покупки: 249 млн євро, 552,6 млн швейцарських франків, 251,2 млн австралійських доларів.

У липні Нацбанк з резервів продав 998 млн дол. США.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою склав 5,243 млрд дол. США, в т.ч. банки купили у населення 2,209 млрд дол. США, продали - 3,033 млрд дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 247,4 млн дол. США і на 31 серпня 2011 року становлять 18,189 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України у серпні 2011 року збільшилися на 1%, або на 391,52 млн дол., - до 38 млрд 205,55 млн дол.