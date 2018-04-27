Чи повернуть швейцарському франку надійність швейцарського банку?..

Криза в Європі зіграла злий жарт зі швейцарським франком. Раніше ця валюта особливих хвилювань на світовому ринку не викликала, хоча завжди користувалася попитом. Правда, обсяг її операцій займав невелику частку, що багато в чому обумовлено економікою самої Швейцарії в європейському масштабі.

Ситуація почала змінюватися наприкінці 2007 року, коли почалися проблеми на ринку іпотеки США. Саме тоді було зафіксовано перше істотне зміцнення курсу швейцарського франка щодо до долара і євро. Як результат - на франк збільшився попит, що виглядало досить дивно з точки зору фундаментальних показників. Оскільки будь-яких істотних змін в економіці Швейцарії не сталося, щоб можна було говорити про доцільність скупки національної валюти цієї країни. Попит формували валютні спекулянти - на тлі ситуації у США і прогнозів щодо проблемного майбутнього єврозони вони почали "тікати" від долара і євро, вибравши при цьому як «запасний варіант» швейцарський франк.

Разом з розгортанням світової кризи попит на швейцарський франк ріс прискореними темпами. У кінцевому підсумку це призвело до того, що з кінця 2007 року до поточного моменту швейцарський франк щодо долара зміцнився майже на 42%, а до євро - на 40%, що не на жарт стривожило уряд Швейцарії - ситуація вкрай негативно відбивається на експорті країни. Щоб врятувати ситуацію, керівництво Швейцарії вдалося до низки авральних заходів. Перш за все, була знижена облікова ставка з 0,75 до 0,25%, що дозволило девальвувати швейцарський франк щодо євро і долара на 15%.

Такий крок Швейцарії додав масла у вогонь - валютне протистояння стало набирати обертів. Проблема полягає в тому, що керівництво країни за власним бажанням не має права знижувати ставку без урахування ЄЦБ, як це зробили США. Після тривалого періоду відносно стабільних цін почався процес зростання індексу інфляції.

Аналітики прогнозують, що дії Центробанку Швейцарії спровокують збільшення інфляції до 1,1% у наступному році (поточний показник - 0,3%). Тому, ймовірно, більше різких кроків уряд Швейцарії не робитиме.

Підсумок один - курси долар/франк або євро/франк не повернуться до докризового рівня. У кращому випадку, курс швейцарського франка з поточних 1,16 долара впаде до позначки 1,08.

Ситуація радикально може змінитися тільки у двох випадках - якщо економіка США реально вийде з кризи, чого, швидше за все, у цьому році не станеться. А 2012 рік буде скоріше роком надій і планів, ніж істотних звершень. Тому рух курсу франка до позначки 1 долар продовжиться, але процес буде повільним.

Другий варіант - якщо валютні спекулянти сконцентруються на новій «жертві». Зараз ведуться розмови про шведську і норвезьку крони. Не виключено, що «захоплення» цими валютами зніме напругу на ринку, тиск на швейцарський франк послабшає.

А поки, після заяви голови ЄЦБ Жана-Клода Тріше про зниження регулятором прогнозу зростання економіки єврозони, курс євро 8 вересня знизився щодо долара до 1,3881 долара за євро проти 1,4097 долара за євро напередодні. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США піднявся до 76,28 пункту проти 75,49 пункту днем ​​раніше.

ЄЦБ на тлі уповільнення темпів зростання економіки 17 країн зони єдиної європейської валюти знизив прогноз зростання ВВП регіону на 2011 та 2012 роки на 0,3 відсоткового пункту і 0,4 відсоткового пункту, відповідно. Так, згідно з переглянутою оцінкою, зростання ВВП єврозони у 2011 році складе 1,6% проти 1,9%, а у 2012 році - 1,3% проти 1,7%, що прогнозувалися у травні. При цьому регулятор залишив базову відсоткову ставку на поточному рівні - 1,5% через "зростання ризиків та загальну невизначеність у світовій економіці".

На тлі стурбованості інвесторів щодо розвитку ситуації на світовому фінансовому ринку, швейцарський франк у парі з золотом виступають головною ареною валютних війн. А на війні, як на війні - втрати можуть бути у найнесподіваніший момент.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)

