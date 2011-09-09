Органи центральної влади у 2010 році отримали 14 млрд грн за адмінпослуги

Органи центральної влади у 2010 році отримали 14 млрд грн за надання адміністративних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«За статистикою, у 2010 році на рівні центральних органів влади було отримано за надання адміністративних послуг близько 14 млрд грн", - повідомила вона.

За словами І.АКІМОВОЇ, по регіонам було отримано близько 20 млрд грн за надання адмінпослуг.

Крім того, зазначає вона, кошти за надані адмінпослуги, не направляються до основного фонду державного бюджету, а йдуть до фондів держпідприємств, які їх надають.