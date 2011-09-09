Залишок коштів на коррахунках банків 8 вересня збільшився на 33%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 8 вересня збільшився на 33% і на початок дня 9 серпня склав 12,484 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках зріс на 23%, або на 3,631 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на коррахунках банків на 7 вересня 2011 досяг мінімального рівня за останні 5 років. За інформацією Нацбанку, залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків в Нацбанку 7 вересня 2011 скоротився на 19,6% і на початок дня 8 вересня 2011 року становив 9,393 млрд грн. Порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 42%, або на 6,723 млрд грн.