Клюєв прогнозує зростання українського ВВП у 2011 р. на рівні 5%

Варшава. Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ прогнозує прискорення зростання ВВП України цього року до 5% з 4,2% у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав, виступаючи на XXI економічному форумі в польській Криниці.

«За сім місяців року ВВП України зріс на 5%, і ми розраховуємо закінчити рік із таким самим результатом», - сказав він.

А.КЛЮЄВ відзначив зростання всіх галузей української економіки, за винятком нафтопереробки і сільського господарства, зазначивши, що до кінця року дії уряду виведуть і ці галузі на плюс.

За його даними, промислове виробництво в Україні зростає в темпі 8%.

Перший віце-прем`єр також відзначив проведену урядом дерегуляцію національної економіки.

«Ми скасували близько 35 тис. нормативних актів, які заважали розвитку бізнесу в Україні. Ми продовжує йти цим шляхом, щоб створити сприятливі умови для підприємців», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також позитивно оцінив співпрацю з Польщею, відзначивши, що товарообіг між країнами за останній рік зріс на більш як 50%.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр України А.КЛЮЄВ бере участь в конференції міністрів економіки країн «Східного партнерства», що відбувається в рамках ХХІ Економічного форуму в Криниці.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.