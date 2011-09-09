У Білорусі вводиться новий порядок здійснення валютно-обмінних операцій

Мінськ. З 14 вересня у Білорусі діятиме новий порядок здійснення валютно-обмінних операцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Згідно з повідомленням, з 14 вересня вводиться новий порядок здійснення валютно-обмінних операцій на внутрішньому валютному ринку в рамках розробленого комплексу заходів з виходу на єдиний рівноважний курс білоруського рубля.

Новий порядок здійснення валютно-обмінних операцій визначається постановою правління Національного банку від 7 вересня 2011 року №368 "Про операції купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку", відповідно до якої на основній торговій сесії ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" здійснюватиметься продаж банками за дорученням і за рахунок суб`єктів валютних операцій іноземної валюти в рахунок обов`язкового продажу, продаж іншої іноземної валюти, а також купівля банками за дорученням і за рахунок суб`єктів валютних операцій іноземної валюти для оплати лікарських засобів, виробів медичного призначення (за умови узгодження їх придбання з Міністерством охорони здоров`я Білорусі), а також для оплати за поставлені до Білорусі природний газ і електричну енергію.

А також відповідно до постанови правління Національного банку від 7 вересня 2011 року №367 "Про внесення зміни до постанови правління Національного банку Республіки Білорусь від 20 серпня 2001 року №208", за підсумками торгів на основній торговій сесії Білоруської валютно-фондової біржі визначатимуться офіційні курси білоруського рубля до іноземних валют.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, в країні не пізніше жовтня 2011 року буде введена електронна система обліку купівлі валюти.

Нагадаємо, навесні миттєва девальвація національної валюти Білорусі досягла 56%. Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 року перестав продавати долари банкам для подальшого перепродажу населенню. Дефіцит іноземної валюти привів до відновлення тіньового обмінного ринку (різниця в курсах долара між офіційним і «чорним» ринком на сьогодні досягає 1,7 разу), до паніки серед населення, черг.