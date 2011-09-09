Міжбанк: закриття торгів - 7,9935/7,9960 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9860/7,9945, на 12:00 звузився спред 7,9905/7,9940. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 7,9935/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2687/92, на 12:00 ціни знизилися 0,2681/84. До закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2679/82. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8249 (+0,2949).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3790/1,3935. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0910/11,1045, на 12:00 ціни пішли вниз 11,0690/11,0775. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,0425/11,0500.