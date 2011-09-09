У серпні податківці перерахували до зведеного бюджету майже 27 млрд. грн.

У серпні до зведеного бюджету України надійшло 26,87 млрд. грн. податків і зборів. Казначейство отримало 20 млрд. грн., місцеві бюджети - 6,87 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, при цьому збір платежів до загального фонду держбюджету в порівнянні з минулим роком зріс на 40,5%, і склав 19,3 млрд. грн.

Загалом з початку року до зведеного бюджету України надійшло 174,64 млрд. грн. З них до державного бюджету - 127,17 млрд. грн., до місцевих - 47,47 млрд. грн.

До загального фонду держбюджету надійшло 122,8 млрд. грн. - в 1,7 разу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Планові завдання виконані на 102,2%. Держава додатково отримала 2,7 млрд. грн.

На рахунки платників відшкодовано 28,7 млрд. грн. ПДВ.