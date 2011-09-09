Євро досяг нових мінімумів на фоні коментарів голови ЄЦБ - експерт

Коментарі голови Центрального європейського банку Жана-Клода Тріше викликали бурхливу реакцію ринку, і євро досяг нових мінімумів.

Про це агентству УНІАН сказав начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його словами, додатковий тиск на євро надала новина про те, що Moody`s збирається знизити кредитний рейтинг Італії, що сприяло зростанню спреду прибутковості десятирічних італійських і німецьких облігацій на 0,07% до 3,41%.

Як зазначив В.СТЕЛЬМАХ, голова ЄЦБ переглянув на пониження прогнози щодо економіки єврозони і попередив про зростання невизначеності і про збільшення понижувальних ризиків для економіки, підкресливши необхідність для урядів окремих країн проводити реформи, щоб стимулювати зростання.

За інформацією експерта, кредитно-дефолтні свопи периферійних країн єврозони зросли на фоні збільшення заклопотаності ситуацією в Греції. Країна як і раніше намагається стримати зростання дефіциту на тлі падіння економічного зростання в умовах реалізації програми жорсткої економії. Скептицизм щодо того, що Греції вдасться уникнути банкрутства, збільшується.

Як прогнозує В.СТЕЛЬМАХ, падіння нижче 1,3835 призведе пару євро-долар до рівнів підтримки 1,3745 і 1.3710. Опір в парі проходить на рівнях 1,3935, 1,4030 і 1.4100.