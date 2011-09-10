Президент внесе до ВР законопроект щодо гуманізації економічних злочинів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подасть до Верховної Ради законопроект щодо гуманізації економічних злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ефіру "Шустер Live" повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.
"Ми разом з молодими хлопцями, які займаються бізнесом, зараз напрацювали законодавство по гуманізації економічних злочинів", - сказав він. Зокрема, за його словами, з Кримінального кодексу передбачається виключити 14 статей, які передбачають покарання за економічні злочини.
"За економічні злочини брати гривнею, штрафами, а не саджати по тюрмам, тих хто зробив якісь економічні помилки", - сказав С.ТІГІПКО.
Він розповів, що у п’ятницю відбулася нарада у Президента з цього питання і була досягнута домовленість, що глава держави внесене цей законопроект до парламенту. С.ТІГІПКО наголосив, що нарада відбувалася за участі представників силових структур. "Я підняв одне питання, сьогодні велика проблема: економічні підрозділи силових міністерств приходять по черзі в бізнес, і починають щось перевіряти. Я сказав, треба об`єднати всі економічні підрозділи в один, так як зроблено це в Грузії, скажімо, і бажано його підпорядкувати Міністерству фінансів", - сказав він.